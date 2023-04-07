В России увеличилось число офисов, где можно обменять 16 видов валюты

В России увеличилось количество центров конверсии, в которых можно купить или продать расширенный перечень наличной валюты. В семи городах страны центры конверсии открылись впервые. Остальные семь офисов расширили количество валют, с которыми можно совершить операции.

Помимо долларов США и евро в новых центрах конверсии можно обменять: белорусский рубль, датскую крону, казахстанский тенге, канадский доллар, китайский юань, норвежскую крону, польский злотый, сингапурский доллар, турецкую лиру, фунт стерлингов Соединённого королевства, чешскую крону, шведскую крону, швейцарский франк и японскую иену.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк:

«Мы увеличили число офисов, где можно обменять наличную иностранную валюту и расширили перечень доступных для покупки валют, потому что видим растущую потребность клиентов. Многие покупают валюту для путешествий в соответствующие страны, а для кого-то это в первую очередь возможность диверсифицировать свои сбережения. Сейчас у нас действует 34 центра конверсии в 23 городах страны, в них можно совершить операции с расширенным перечнем валюты, правда, если нужна крупная сумма, лучше заказать её заранее».