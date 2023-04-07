В Воронеже временно изменят движение двух автобусных маршрутов

№ 32 проследует с улицы Остужева по улице Урывского, дублеру улицы Остужева до ТЦ «Метро». Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже на десять дней перекроют улицу Урывского из-за работ по прокладке теплотрассы. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Движение транспорта будет закрыто с 8:00 10 апреля до 23:00 20 апреля на участке от дома № 5 до дома № 13. Также в это время будет скорректировано движение двух автобусов.

№ 32 проследует с улицы Остужева по улице Урывского, дублеру улицы Остужева до ТЦ «Метро». В обратном направлении – по улице Остужева и далее по маршруту;

№ 42 – с 5:30 до 14:00 (в выходные до 13:00) с улицы Остужева до ТЦ «Метро». Обратно – по улице Остужева и далее по маршруту. С 14:00 (в выходные с 13:00) – с улицы Остужева по улице Урывского, дублеру улицы Остужева до ТЦ «Метро». В обратном направлении – по улицам Остужева с движением через многоуровневую развязку и далее по маршруту.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на два месяца закроют для движения транспорта участок на улице Кулибина.