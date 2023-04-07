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НовостиНедвижимость7 апреля 2023 14:06

Мэр Воронежа подписал постановление о завершении отопительного сезона 10 апреля 2023

На соцобъектах постараются поддерживать комфортную температуру
Алексей СЕРГУНИН
Теплоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение потребителей.

Теплоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение потребителей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Мэр Воронежа Вадим Кстенин опубликовал постановление о завершении отопительного сезона-2022/23. Документ опубликован на сайте городской администрации сегодня, 7 апреля.

Отопление отключат 10 апреля. Руководителям учреждений соцсферы поручили обеспечивать оптимальный температурный режим в зданиях в случае изменений погодных условий.

Кроме того, в документе прописано пункт, что теплоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение потребителей. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Сергея Петрина.