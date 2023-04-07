Мэр Воронежа подписал постановление о завершении отопительного сезона 10 апреля 2023

Теплоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение потребителей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Мэр Воронежа Вадим Кстенин опубликовал постановление о завершении отопительного сезона-2022/23. Документ опубликован на сайте городской администрации сегодня, 7 апреля.

Отопление отключат 10 апреля. Руководителям учреждений соцсферы поручили обеспечивать оптимальный температурный режим в зданиях в случае изменений погодных условий.

Кроме того, в документе прописано пункт, что теплоснабжающие организации должны обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение потребителей. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Сергея Петрина.