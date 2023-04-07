Воронежские оборонные предприятия перешли на работу в три смены

В три смены начали работать предприятия оборонно-промышленного комплекса, расположенные на территории региона. Об этом сегодня, 7 апреля, рассказал глава областного департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков.

Все дело в том, что на большинстве воронежских предприятий значительно вырос гособоронзаказ. К примеру, по словам Александра Десятирикова, директор одного из заводов вынужден был поставить у себя на рабочем месте кровать – чтобы иметь возможность хоть немного отдохнуть, не тратя время на дорогу домой.

Кроме того, в воронежском оборонно-промышленном комплексе возник дефицит кадров. Дело в том, что воронежских специалистов переманивают предприятия Москвы и Петербурга, где оборонный заказ тоже вырос кратно. Поэтому власти пытаются закрыть потребность в работниках наиболее подготовленными студентами воронежских вузов.