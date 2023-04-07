В Воронеже на два месяца закроют для движения транспорта участок на улице Кулибина

Работы по капитальному ремонту теплотрассы продлятся до 16 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с производством ПАО «Квадра» работ по капитальному ремонту теплотрассы с 6:00 10 апреля до 16 июня будет закрыто движение в районе дома № 2А по улице Кулибина. Об этом информирует пресс-служба мэрии Воронежа.

Тем временем, в Воронеже временно изменят движение двух автобусных маршрутов. Виной тому работы по прокладке теплотрассы по улице Урывского. Также в это время будет скорректировано движение двух автобусов.

№ 32 проследует с улицы Остужева по улице Урывского, дублеру улицы Остужева до ТЦ «Метро». В обратном направлении – по улице Остужева и далее по маршруту;

№ 42 – с 5:30 до 14:00 (в выходные до 13:00) с улицы Остужева до ТЦ «Метро». Обратно – по улице Остужева и далее по маршруту. С 14:00 (в выходные с 13:00) – с улицы Остужева по улице Урывского, дублеру улицы Остужева до ТЦ «Метро». В обратном направлении – по улицам Остужева с движением через многоуровневую развязку и далее по маршруту.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на десять дней закрывали движение на улице на левом берегу.