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НовостиОбщество7 апреля 2023 13:47

В Воронеже на два месяца закроют для движения транспорта участок на улице Кулибина

Произойдет это 10 апреля
Алексей СЕРГУНИН
Работы по капитальному ремонту теплотрассы продлятся до 16 июня.

Работы по капитальному ремонту теплотрассы продлятся до 16 июня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с производством ПАО «Квадра» работ по капитальному ремонту теплотрассы с 6:00 10 апреля до 16 июня будет закрыто движение в районе дома № 2А по улице Кулибина. Об этом информирует пресс-служба мэрии Воронежа.

Тем временем, в Воронеже временно изменят движение двух автобусных маршрутов. Виной тому работы по прокладке теплотрассы по улице Урывского. Также в это время будет скорректировано движение двух автобусов.

№ 32 проследует с улицы Остужева по улице Урывского, дублеру улицы Остужева до ТЦ «Метро». В обратном направлении – по улице Остужева и далее по маршруту;

№ 42 – с 5:30 до 14:00 (в выходные до 13:00) с улицы Остужева до ТЦ «Метро». Обратно – по улице Остужева и далее по маршруту. С 14:00 (в выходные с 13:00) – с улицы Остужева по улице Урывского, дублеру улицы Остужева до ТЦ «Метро». В обратном направлении – по улицам Остужева с движением через многоуровневую развязку и далее по маршруту.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на десять дней закрывали движение на улице на левом берегу.