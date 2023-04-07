В Воронежской области задержали курьера, похитившего 100 тысяч рублей у пенсионерки

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Россошанскому району задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Воронежской области.

Во время следствия выяснилось, что 4 апреля этого года жительнице Россоши поступил звонок на стационарный телефон. Аферист рассказал о том, что ее внучка попала в ДТП и сейчас необходимо оплатить срочное лечение. Для этого пенсионерке необходимо передать имеющиеся накопления курьеру, который прибудет к ней домой. Вскоре к местной жительнице пришел подозреваемый, который забрал сто тысяч рублей. По имеющейся договоренности, фигурант оставил себе 10 процентов от похищенной суммы, а оставшиеся деньги он отправил сообщнику.

Ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений курьер во всем сознался в отделении полиции. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.