Священник из Воронежской области встал на пути экскаватора, лишавшего дома бабушку и внучку, у которых убили всю семью

Отец Димитрий какое-то время не давал начать сносить единственное жилье несчастных бабушки и внучки. Фото: Милосердие в Туве ВКонтакте.

В столице Республики Тыва Кызыле мужественный поступок совершил бывший воронежский священник отец Димитрий Шишкин, недавно переехавший в Южную Сибирь. Он стал на пути экскаватора, приехавшего, чтобы сносить дом, где живет пожилая женщина Нина Саая со своей внучкой. Ее историю рассказали в местном издании «Твой информ».

У Нины Саая был свой дом в тывинском городе Ак-Довурак. Но случилась ужасная трагедия – почти всю семью убили, у нее осталась одна внучка. Пожилая женщина не могла оставаться в доме, где случился такой ужас. У нее даже не было сил его продавать. Она просто уехала в столицу Тывы Кызыл, где ей на время предложили пожить с внучкой в аварийном доме - двухэтажке на улице Кочетова.

Однако нормального жилья пенсионерке так и не предоставили. А потом пришло время аварийный дом сносить. Отец Димитрий близко к сердцу принял проблемы этой семьи. И когда приехал экскаватор, стал на его пути. Тем самым ему удалось привлечь внимание к проблемам пенсионерки и ее внучки. Однако в итоге Нину Саая и священника отвезли в полицию и составили на них протокол. А дом все равно начали сносить.

Возникает вопрос, неужели в Кызыле нет состоятельных людей, которые помогли бы несчастным людям хотя бы со скромной квартирой? Или все будут равнодушно смотреть, как бабушка с внучкой остаются без крыши над головой?