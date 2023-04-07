Воронежский метробус будет двигаться по уникальной выделенной полосе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков рассказал, что проект строительства воронежского метробуса сейчас проходит согласование в Минтрансе России. Первой улицей, где проложат ветку нового вида электротранспорта, станет дублер Московского проспекта.

- Это будет выделенная полоса, оборудованная таким образом, что по ней в принципе не сможет двигаться никакой другой транспорт, - уточнил чиновник. – Например, такая система реализована в Белгороде и уже доказала свою эффективность.

Точные сроки запуска метробуса пока не известны.