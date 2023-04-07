Чиновники рассказали, когда в Воронеже начнут эвакуировать с парковок машины с закрытыми номерами

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области совместно с ГУ МВД разрабатывает технический регламент, который позволит эвакуировать с платных парковок автомобили со скрытыми номерами.

- Кажется, чего проще – подошел, снял карточку и сфотографировал номер, - рассказал руководитель департамента Александр Десятириков. – Но на самом деле все не так просто. Когда мы прикасаемся к чьей-то собственности, то вступаем с владельцем авто в правовые отношения.

Чтобы решить все правовые вопросы и готовится документ, который определит порядок эвакуации и финансирования затрат на эти работы.