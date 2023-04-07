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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 10:17

Жителя Нововоронежа, обвиняемого в расчленении матери, не выпустили под домашний арест

Теперь он просидит в СИЗО до 8 мая
Юрий КОЗЛОВ
Новоронежец, подозреваемый в зверском убийстве матери, пробудет в СИЗО еще, как минимум, месяц.

Новоронежец, подозреваемый в зверском убийстве матери, пробудет в СИЗО еще, как минимум, месяц.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Нововоронеже не удовлетворили ходатайство защиты 32-летнего местного жителя, подозреваемого в страшном преступлении. В начале ноября 2022 года в городе атомщиков в одном из домов на улице Аленовская обнаружили расчлененный труп женщины. По подозрению в зверском убийстве задержали ее 32-летнего сына, который находился на ее иждивении. 10 ноября 2022 года в Нововоронежском городском суде приняли решение об его аресте.

31 марта 2023 года сотрудник Хохольского отдела Следственного комитета обратился в суд с ходатайством о продлении содержания под стражей. Адвокат 32-летнего нововоронежца, напротив, попросил отпустить своего подзащитного под домашний арест, либо избрать иную, более мягкую меру пресечения.

4 апреля в суде отказали в удовлетворении ходатайства адвоката. Служители Фемиды посчитали более обоснованной позицию следователя. И продлили арест до 8 мая включительно.