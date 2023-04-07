Защищая персональные данные, жительница Воронежской области лишилась 749 тысяч рублей

Всего же за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы 12 мошенничеств и три кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне в ОМВД России по Борисоглебску поступило заявление от 53-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили у нее крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

4 апреля потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности справочно-информационного интернет-портала. Он заверил, что мошенники пытаются взломать ее страницу. Женщина доверилась злоумышленнику и для защиты своих данных перевела ему на «безопасные» счета 749 тысяч рублей. Аферист пообещал, что вернет все деньги обратно в течение суток, но больше не выходил на связь.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы 12 мошенничеств и три кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб составил более 4 594 000 рублей.