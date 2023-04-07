В Воронежской области заведующей детсадом вынесли приговор за фиктивное трудоустройство сына

Суд учел, что женщина компенсировала сумму ущерба, и приговорил ее к условному сроку. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Калачеевском районе вынесли приговор 51-летней заведующей Заброденским детским садом № 3. Женщину признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения».

В суде установили, что в июле 2017 года заведующая детсадом фиктивно трудоустроила в возглавляемое ей образовательное учреждение своего сына. До марта 2020-го он получал зарплату фактически ни за что. А еще не в меру предприимчивая женщина формально приняла на дополнительную работу уже работавшего в детсаде воспитателя. Тот свою зарплату передавал заведующей. В результате этого мошенничества районному бюджету был причинен ущерб на 144 тысячи рублей.

- Суд учел, что заведующая детсадом полностью компенсировала причиненный ущерб, и приговорил ее к году лишения свободы условно, - рассказали в прокуратуре Калачеевского района. - Столько же времени займет ее испытательный срок. А еще женщина должна будет заплатить штраф – 10 тысяч рублей. Кроме того, в течение испытательного срока она должна являться для регистрации к стражам порядка, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа.