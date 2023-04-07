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НовостиОбщество7 апреля 2023 9:21

Под Воронежем нашли пропавшего по пути в магазин мужчину

Его обнаружили в больнице
Олег КУЗНЕЦОВ
Скорее всего, мужчине стало плохо и его на скорой привезли в больницу.

Скорее всего, мужчине стало плохо и его на скорой привезли в больницу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Благополучно завершились поиски 35-летнего Александра Ш. Мужчина живет с семьей в СНТ «Кооператор» в Хохольском районе. 27 марта с дачи он пошел в магазин за продуктами и пропал.

Волонтеры сообщили, что Александра нашли в больнице. Подробности его обнаружения, равно как то, каким образом он там оказался, не сообщают.

Напомним, в Воронеже на днях искали 12-летнюю девочку. Школьницу в итоге нашли живой, ничего страшного с ней не случилось. Оказалось, что она просто ушла к бабушке и никого не предупредила.