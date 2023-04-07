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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:43

В Воронежской области число суточных заболеваний коронавирусом увеличилось почти на сотню

Однако никто не умер
Юрий КОЗЛОВ
Коронавирус не желает отступать насовсем.

Коронавирус не желает отступать насовсем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи сообщили данные по заболеваниям коронавирусом на утро пятницы, 7 апреля. На этот раз они достаточно тревожны.

Заболели еще 518 человек, 59 из них попали в больницы. Для сравнения: на утро 6 апреля заразившихся было почти на сотню меньше – 421, госпитализированы были 32. На начало 4 апреля неожиданно было падение до 164 заболеваний за сутки, но потом опять начался рост. Всего за время пандемии заразившихся коронавирусом в Воронежской области стало уже 497 858.

Уже несколько суток подряд никто не умирает от последствий ковида. Число жертв этой опасной болезни в нашей области застыло на цифре 8 672. Пусть бы уже на ней и остановилось.

Еще 546 человек выздоровели. На утро 6 апреля их было намного меньше – 372. Всего за время пандемии избавились от коронавируса 485 483 жителя Воронежской области.