В Воронеже пенсионер на «Тойоте» опрокинул на крышу «ИЖ»: пострадала пассажирка

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 7 апреля, в 8.30 в Железнодорожном районе у дома № 12 на улице Артамонова случилась авария. 74-летний местный житель, руливший «Тойотой-Авенсис», врезался в ИЖ-27175, которым управлял 39-летний воронежец.

Отечественный автомобиль после столкновения опрокинулся на крышу. В аварии получила травмы пассажирка «ИЖа», местная жительница. Ее отвезли в больницу.

Напомним, около 16 часов в четверг, 6 апреля, на трассе «Дон» в Каширском районе 86-летний водитель на «Дэу Матиз» врезался в ограждение дороги и улетел в кювет. Пенсионера довезли до больницы, но там он умер.