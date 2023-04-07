86-летний водитель, попавший в аварию под Воронежем, умер в больнице

«Дэу» улетела в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стали известны последствия ДТП в Каширском районе на трассе «Дон», случившегося в четверг, 6 апреля около 16 часов. Напомним, водитель «Дэу-Матиз» врезался в ограждение дороги и опрокинулся в кювет.

У иномарки расплющило капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Оказалось, что автомобилем рулил очень пожилой водитель, мужчине было 86 лет, причем, судя по знаку на машине, он был инвалидом. Пенсионера успели довезти до больницы, но там он умер.

Заднее стекло разбилось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 6 апреля случилось 121 ДТП, из них 97 – в Воронеже, 20 – на дорогах в районах, 4 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, трое получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.