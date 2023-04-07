В Воронеже набирают волонтеров для организации шествия «Бессмертного полка»

Одна из главных задач «Бессмертного полка» - чтобы молодежь не забывала подвиги бойцов Великой Отечественной войны. Фото: предоставлено организаторами

Организаторы шествия «Бессмертный полк» в Воронеже объявили о наборе волонтеров для этой патриотической акции. Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрировать по ссылке.

- При подготовке к акции волонтеры пройдут обучение, в которое обязательно будет включён блок истории, - сообщил руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» Воронежской области Антон Красов.

9 мая 2023 года в акции «Бессмертный полк» ожидают участие 50 тысяч воронежцев. А огромную колонну будут сопровождать 500 активистов движения «Волонтеры Победы».

Шествие «Бессмертного полка» начнется сразу после окончания парада Победы на площади Ленина, в 11:00. Колонна будет выстраиваться у здания администрации города Воронежа и Университетской площади. Шествие пройдёт через площадь Ленина, затем колонна проследует до площади Победы, где возложат цветы и почтут память героев.

Присоединиться к участникам «Бессмертного полка», как и прежде, могут все желающие. Для этого надо прийти к началу шествия с портретами и фотографиями участников войны.

Акция пройдет не только в Воронеже, но и районах области.

Напомним, в Воронеже начали готовиться к проведению парада Победы, но пока неясно, в каком формате он пройдет. В частности, будет ли в нем участвовать военная техника. Пока известно только то, каким будет салют.