В Воронеже стала известна стоимость путевок в детские лагеря

Детский отдых родителям обойдется недешево. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Воронежа сообщили о стоимости путевок в муниципальные детские лагеря в 2023 году. Один день пребывания ребенка в них обойдется в 900 с лишним рублей. А вот три недели отдыха – в 19 467. При этом самый короткий срок, на который можно взять путевку, - десять дней. Возможности отдохнуть всего неделю в этом году нет.

Впрочем, надо учесть, что бюджетникам должны компенсировать 80 процентов стоимости путевку. Трудоустроенные воронежцы заплатят 50 процентов, остальные деньги должна выложить организация, в которой они работают.

В 2023 году в Воронеже будут работать семь муниципальных детских лагерей, пять ведомственных, одна спортивная база, 100 пришкольных лагерей и еще пять профильных. Отдохнуть за сезон смогут до 15 тысяч детей. Кроме воронежцев, пригородные лагеря смогут принять таже школьников из Белгородской области и подшефных районов Луганской области.

Центр детского отдыха «Перемена» уже опубликовал график смен в пригородных лагерях. Бронирование путевок начнется с 4 мая.