В Воронеже подросток изнасиловал 11-летнюю девочку

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже подростка заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки. Возбуждено уголовное дело. Информацию подтвердили в Следственном управлении СКР по региону 7 апреля.

По данным местных СМИ, на преступление пошел кадет одного из городских учебных заведений. Он надругался над девочкой в подъезде одного из домов в Коминтерновском районе в прошлом году. Родители написали заявление в правоохранительные органы и подростка задержали.

В СК пояснили, что в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера (п. б ч. 4 ст. 131 и п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ).

- Преступления совершены в отношении 11-летней девочки. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Разглашение иной информации противоречит интересам следствия, - пояснили в СК.

По каждой из статей предусмотрено наказание на срок от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.