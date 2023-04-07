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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 5:58

Под Воронежем водитель иномарки врезался в ограждение дороги и опрокинулся в кювет

При этом серьезных травм он не получил
Юрий КОЗЛОВ
«Дэу-Нексия» после аварии.

«Дэу-Нексия» после аварии.

Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Видимо, в рубашке родился водитель «Дэу-Нексия», который в четверг, 6 апреля, крайне неаккуратно ехал по трассе «Дон» в Каширском районе. На 558 километре этой федеральной дороги он сделал странный маневр и врезался в ограждение. А потом иномарка улетела в кювет и опрокинулась.

Водитель серьезных травм не получил. А подъехавшие сотрудники МЧС вернули машину на дорогу.

Впрочем, по степени везения этот водитель и рядом не стоит с мужчиной, 3 апреля выпавшим из окна 19 этажа на улице Колесниченко Ленинского района. Он своим телом смял машину, но при этом сам дошел до скорой. В БСМП с удивлением констатировали, что мужчина получил всего лишь легкие травмы.