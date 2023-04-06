ВАУ-театр покажет воронежцам премьеру про любовь

фото ВАУ-театра

8 и 9 апреля ВАУ-театр покажет воронежцам свежую премьеру. Площадной спектакль «Комедия на авось» создан в стиле традиционной итальянской комедии масок дель арте. Импровизационную историю о силе любви придумал Даниил Чекрыгин. Команда ВАУ-театра переработала классических персонажей комедии дель арте, чтобы приблизить их к современной России и передать дух площадного театра эпохи Возрождения.

- Как и в любом импровизационном шоу у «Комедии на авось» нет сценария, он рождается в игровой форме прямо во время спектакля из зрительских предложений и окружающих обстоятельств. Но за основу берется каноничная схема сюжета: молодые влюбленные, счастью которых мешают старики, благодаря помощи ловких слуг преодолевают все преграды, - говорит постановщик. - Связь между героями и зрителями обеспечивает ведущий - аналог капокомико из комедии дель арте. И по традиции, в начале и конце спектакля все артисты исполняют зажигательный танец. Масочный квартет «Комедии на авось» составляют: Ряха - жадный хозяин, Бабуля - заботливая ворчунья, Трюкач - изворотливый задира и Соленый - потеряный мечтатель. Также среди персонажей есть Ваньки - обыватели с каменными лицами, и Влюбленные - молодые и смелые герои, чьи чувства являются центром повествования.

Спектакль можно посмотреть бесплатно в амфитеатре парка «Дельфин» 8 и 9 апреля в 13.00 и 15.00. 6+