На Вербное воскресенье и Пасху пустят автобусы до кладбищ в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Горожан предупредили: традиционно в праздничные дни – Вербное воскресенье и Пасху в Воронеже организуют специальные автобусы к кладбищам. Транспорт запустят 9 и 16 апреля. Об этом рассказали в мэрии 6 апреля.

Ездить он будет с 8:00 до 15:00.

9 апреля в Вербное воскресенье по направлениям:

- «ул. Остужева - Восточное (Левобережное) кладбище»;

- «мкр. Озерки» - Институт – Восточное (Левобережное) кладбище»;

- «з-д ГОО - Никольское кладбище»;

- «Центральный рынок – Юго-Западное кладбище»;

- «мкр. Отрожка - Буденновское кладбище».

На случай увеличения пассажиропотока в эти дни городские перевозчики обеспечат резерв автобусов:

- Юго-Западное кладбище: №№ 15; 76;

- Лесное кладбище: №№ 8; 17; 60;

- Коминтерновское кладбище: №№ 38; 51; 5А; 9КА; 9КС; 18; 27; 37; 97; 47; 49; 46; 77; 69; 75; 80; 90; 35; 95; 25;

- Восточное (Левобережное) кладбище: №№ 38; 13;

- Правобережное кладбище (мкр. Шилово): №№ 113; 113КТ; 113КШ;

- Подгоренское кладбище: № 46.

16 апреля на Пасху по направлениям:

- «ул. Остужева - Восточное (Левобережное) кладбище»;

- «мкр. Озерки» - Институт - Восточное (Левобережное) кладбище»;

- «ул. Ростовская (сквер) - Восточное (Левобережное) кладбище»;

- «ул. Хользунова – Лесное кладбище»;

- «ост. «Храм» - ост. «ун-м Молодежный» - Лесное кладбище»;

- «Юго-Западный рынок - Лесное кладбище»;

- «ж-д вокзал Воронеж-1 - Правобережное кладбище (мкр. Шилово)»;

- «Лесное кладбище - Правобережное кладбище (мкр. Шилово)»;

- «мкр. Отрожка - Буденновское кладбище»;

- «ж-д вокзал Воронеж-1 - Подгоренское кладбище»;

- «Центральный рынок - Юго-Западное кладбище»;

- «ул. Хользунова - Юго-Западное кладбище»;

- «з-д ГОО - Никольское кладбище»;

- «ДК им. Кирова - Цирк - ул. 9 Января (Луч) - Лесное кладбище».