Форум «Зодчество ВРН-2023» пройдет в Воронеже 2 июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже начали прием заявок на участие в смотре-конкурсе форума «Зодчество ВРН-2023». В этом году он пройдет 2 июня. Заявки принимают до 30 апреля.

Темой форума в этом сезоне станет «Человеческий подход». Участники могут подать работы в номинациях на лучший проект медицинского, образовательного, культурного или спортивного учреждения. Также будут рассмотрены проекты жилой постройки социального назначения и проекты зданий, принадлежащих соцслужбам или административным органам. В каждой номинации участники смогут представить как реализованные в период с 2019 по 2023 годы объекты, так и проекты будущих объектов строительства или реконструкции.

Отдельным направлением конкурса станет рассмотрение крупнейших значимых проектов или построек всероссийского масштаба, формирующих социальный эффект, как на уровне отдельных регионов, так и на уровне всей страны. Это всероссийские образовательные и научные центры, кампусы, проекты стадионов, спортивных кластеров, медучреждений всероссийского уровня, детских оздоровительных учреждений, культурно-досуговые и иные центры, проекты масштабного развития и освоения территорий. Итоги подведут 2 июня на форуме.

«Зодчество ВРН» пройдет в парке «Орленок» и центре креативных индустрий «Матрешка».