В Воронежской области назвали самые редкие имена детей в 2023 году

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Жителям региона рассказали, какие самые редкие имена давали новорожденным родители в первом квартале 2023 года. Информацией поделились в управлении ЗАГС по Воронежской области 5 апреля.

Среди них - Рузанна, Мадонна, Роза, Сабрина, Зоя, Лада, Клара, Анжелика, Мишель и даже Аполлинария. А вот среди мальчиков - Ринат, Геннадий, Архип, Яков, Роберт, Радмир, Федор, Умар, Кузьма.

Кстати, на протяжении 12 лет у воронежцев было популярно мужское имя Артем. Теперь же уже второй год подряд оно занимает верхнюю строчку родительского рейтинга, констатируют в ЗАГСе.

Теперь чаще мальчиков в Воронежской области называют Михаил. По-прежнему в моде Александры, Дмитрии, Матвеи, Иваны, Егоры, Тимофеи, Кириллы. Есть интерес к Миронам и Маркам.

У девочек, как и прежде, популярны имена София, Варвара, Анна, Мария, Полина, Ксения, Александра, Василиса, Дарья, набирают популярность Милана, Ева, Екатерина.

Всего в первом квартале на свет появились 4126 детей. Из них - 2094 мальчика и 2032 девочки. Стало больше многодетных семей. Третьи дети родились у 611 пар, четвертые — у 211, пятые и последующие — 128, из них в одной семье родился 10-й.