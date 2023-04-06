У воронежских кладбищ ограничат парковку во время православных праздников

В дни православных праздников будет ограничена парковка у кладбищ, которые располагаются в черте Воронежа. Об этом рассказали в мэрии 6 апреля.

Это касается Левобережного, Лесного, Коминтерновского, Правобережного, Юго-Западного и Никольского кладбищ. Также запретят автомобильное движение к ним.

Припарковаться будет нельзя в Вербное воскресение (9 апреля), на Пасху (16 апреля) и Красную горку (23 апреля). Ограничение будет действовать с 6 д о17:00.

Кстати, в Вербное воскресение и Пасху до кладбищ запустят автобусы. Они будут курсировать с 9 до 15:00.