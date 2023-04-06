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НовостиОбщество6 апреля 2023 16:21

5 бельчат спасли при вырубке деревьев на Шишкова в Воронеже

Им 27 дней
Евгения ФРОЛОВА
Фото волонтеров

Фото волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры спасли пятерых новорожденных бельчат из гнезда на попавшем под вырубку дереве на улице Шишкова в Воронеже. Малыши уже должны скоро открыть глаза. Об этом 6 апреля рассказали сотрудники центра помощи животным «Сердце леса».

На Шишкова сейчас идут работы по спиливаю деревьев. В скором времени здесь начнут строить инфраструктурные объекты. На одном из деревьев рабочие нашли гнездо с бельчатами. Представители городской службы позвонили в центр и сообщили об этом.

Волонтеры тут же прибыли за находкой и забрали пакет с гнездом.

–Мы мельком заглянули внутрь – там два или три бельчонка. Приезжаю домой, аккуратно разбираю кокон из веток, луба, кусочков мха и шерсти, а там – пять бельчат, четыре самца и самочка, – рассказал волонтер.

Бельчатам уже около 27 дней. Сейчас им ничего не угрожает.