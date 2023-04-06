В Воронеже отремонтируют историческую больницу в центре города

Фото - Управление ОКН Фото: Предоставлено "КП"

Историческое здание старинной больницы, что расположено на улице Кольцовской, наконец-то отремонтируют. Решение накануне вынес Арбитражный суд Воронежской области. Об этом 6 апреля рассказали в управлении по охране ОКН.

Теперь владелец здания обязан разработать проект и провести работы по сохранению объекта. На данный момент в историческом здании находится подразделение Дорожной клинической больницы. Пока решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, объект культурного наследия регионального значения «Больница» был принят на госохрану в 1994 году. В управлении ОКН пояснили, что ранее владельца здания уже предупреждали о нарушениях. Однако никаких работ до сих пор не проводилось. Тогда чиновники обратились в суд.