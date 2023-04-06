Воронежский заповедник переходит на летний режим работы

Экскурсионные объекты и объекты инфраструктуры Воронежского заповедника с 11 апреля перейдут на летний режим работы. Время посещения увеличится на один час. Об этом рассказали в заповеднике 6 апреля.

Музей природы, Бобровый городок, Музей В. М. Пескова, экологическая тропа «Черепахинская» (пока временно закрыта) можно будет посетить с 9:00 до 18:00 со вторника по воскресенье. В понедельник здесь выходной.

Музей пожаров традиционно будет открыт в фиксированное время 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 со среды по воскресенье (понедельник и вторник – выходные).

Купить билеты в кассах, расположенных в здании Музея природы, будет возможно с 9:00 до 17:30. Также по-прежнему доступен билетный терминал, установленный на входе в Бобровый городок.