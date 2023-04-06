В воронежском Червленом Яру родилось сразу четверо ягнят

фото зоопитомника Червленый Яр

В коллекции животных воронежского зоопарка произошло пополнение. В «Червленом Яру» у одной из овечек родилось сразу четыре ягненка - два мальчика и две девочки.

- Это считается большой редкостью, так как обычно домашние овцы приносят за раз одного-двух детенышей, - отметили сотрудники зоопитомника. - В связи с этим матери очень трудно выкармливать сразу всех ягнят – не хватает молока. Поэтому сотрудники разделили детенышей и кормят по парам с помощью бутылочек с сосками. Мама и малыши чувствуют себя хорошо.

Крупные ягнята уже сразу после рождения способны становиться на ножки, поэтому они уже активно бегают и прыгают. Но пока увидеть можно только мальчиков. Девочки еще находятся в карантинной зоне на докармливании.