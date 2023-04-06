8-балльные пробки сковали Воронеж

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронеж встал в 8-балльных пробках вечером в четверг, 6 апреля. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карт».

Движение затруднено во всех районах города. В некоторых местах причиной коллапса стали многочисленные аварии. Например, на Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе их сразу две.

Сложная ситуация на Московском проспекте, улицах Шишкова, Ленина, 9 января, Героев-Сибиряков. Парализован центр Воронежа. Традиционно на левом берегу стоит Остужева и кольцо, затруднен съезд с Чернавского моста на улицу Брусилова. Трудно проехать по Димитрова.