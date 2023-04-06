Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 14:44

8-балльные пробки сковали Воронеж

Движение затруднено на правом берегу города
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронеж встал в 8-балльных пробках вечером в четверг, 6 апреля. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карт».

Движение затруднено во всех районах города. В некоторых местах причиной коллапса стали многочисленные аварии. Например, на Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе их сразу две.

Сложная ситуация на Московском проспекте, улицах Шишкова, Ленина, 9 января, Героев-Сибиряков. Парализован центр Воронежа. Традиционно на левом берегу стоит Остужева и кольцо, затруднен съезд с Чернавского моста на улицу Брусилова. Трудно проехать по Димитрова.