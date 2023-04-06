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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 14:18

Жительница Воронежской области зарезала приятеля за отказ починить окно

Она пырнула мужчину ножом в живот
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Жительница борисоглебского села Чигорак попала под уголовное дело за убийство 66-летнего приятеля. Женщина зарезала пенсионера после того, как отказался починить окно. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области в четверг, 5 апреля.

По данным следствия, трагедия случилась 4 апреля. Тогда 46-летняя женщина с приятелем выпивала. Во время застолья между ними произошел конфликт. Сельчанка попросила починить окно, но друг оскорбил ее и отказался выполнить просьбу. Женщина, разъярившись, взяла нож и ударила пенсионера в живот. Приятель умер.

Вину женщина признала. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).