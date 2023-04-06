Каждый четвертый ипотечник в Воронеже планирует выплатить кредит за 5 лет

Таковы результаты опроса, который специалисты СберСтрахования провели в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.

В среднем жители Воронежа намерены закрыть ипотеку за 15,9 лет. При этом 22% желающих взять заём хотят погасить его за 6–10 лет, 27% — за 11–20 лет, 25% — за 21–30 лет, и только 2% готовы выплачивать ипотеку более 30 лет. Наибольшей популярностью пользуются «однушки» — ими интересуются 59,9% потенциальных покупателей. 27,1% присматриваются к «двушкам», 11,6% — к «трёшкам». По результатам опроса каждый 12-й россиянин (8,2%) хочет купить квартиру в ближайшие полгода. За два года после проведения аналогичного опроса количество желающих купить квартиру сократилось почти на 16 процентных пунктов. Большинство (60,3%) готово взять жилищный кредит. Половину стоимости квартиры могут внести только 18% потенциальных ипотечников, а 53% закладывают на эти цели лишь десятую часть стоимости жилья.

Олеся Боева, заместитель управляющего Воронежским отделением Сбербанка: «Доля тех, кто желает приобрести своё жильё, в Воронеже на 10% выше, чем в среднем по России. Несмотря на то что сумма, которую жители города готовы потратить на покупку квартиры, ниже среднероссийского показателя — 3 млн рублей против 4 млн, нередко именно ипотека позволяет ускорить переезд».

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» ПАО Сбербанк: «Большинство опрошенных россиян (70,6%) хотят жить в своём, а не арендованном жилье. Это объясняет их высокую готовность взять для покупки заёмные средства. Два года назад только 35% потенциальных покупателей собирались оформить ипотеку. Тем, кто улучшает жилищные условия, подойдёт ипотечное страхование — финансовая поддержка заёмщика на период выплаты кредита».