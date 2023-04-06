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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:53

Управление экологии просит воронежцев не покупать птиц у храмов на Благовещение

Ежегодно из-за псевдо-традиции гибнут тысячи пернатых
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Управление экологии Воронежа обратилось к горожанам с призывом отказаться от покупки диких птиц на Благовещение у храмов. Из-за этой псевдо-традиции, которую церковь также не поддерживает, в неволе ежегодно гибнут тысячи пернатых.

- Среди птиц, которых предлагают браконьеры на улицах Воронежа и около храмов есть больные пернатые, которые не готовы к жизни в природе, - рассказали специалисты управления.

Кроме того, птицы могут стать источником заразных болезней для людей, особенно опасных для детей.