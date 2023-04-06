Появилось видео ограбления салона микрозаймов в Россоши

Скриншот видео, предоставленного ГУ МВД по региону Фото: Из архива "КП"

ЧП произошло в салоне микрозаймов в Россоши. Неизвестный мужчина на площади Танкистов днем в среду, 5 апреля, ограбил кассу. Его не остановили даже установленные в помещении камеры видеонаблюдения. Они и записали все действия злоумышленника, а ролик потом попал в соцсети.

На кадрах, размещенных в местных пабликах, видно, как мужчина зашел в салон. На вид ему не менее 50 лет. Он был в очках, а лицо скрыл под черной медицинской маской.

Сначала он попросил плотно закрыть дверь от сквозняков. Затем присел на стул и спокойно начал отвечать на вопросы сотрудницы. Когда женщина попросила предоставить паспорт, он вытащил из кармана подозрительный предмет и потребовал открыть кассу.

Та сделала, как он велел. Тогда злоумышленник выгреб все деньги, приказал девушке сидеть спокойно и скрылся.

Испуганная сотрудница салона микрозаймов позвонила, судя по всему, начальнице и рассказала о грабеже, после чего разрыдалась.

Подробности пообещали предоставить в ГУ МВД по Воронежской области в ближайшее время.