Воронежская УК демонтировала незаконные киоски во дворе дома на Московском проспекте

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области Фото: Предоставлено

Инспекторы государственной жилищной инспекции Воронежской области проконтролировали исполнение предписания о демонтаже павильонов на придомовой территории дома №125 по Московскому проспекту в Воронеже. Предписание по сносу четырех нестационарных торговых точек оперативно выполнила УК «Городок», а затем предоставили в инспекцию подтверждающие фотоматериалы. Ппридомовая территория с торца дома действительно очищена от киосков и мусора.

- Мы продолжим работу по выявлению на придомовых территориях нестационарных торговых объектов, размещаемых вопреки решения общего собрания жильцов многоквартирных домов. Напомню, для проведения проверки госжилинспекции необходимо официальное обращение от собственника помещения в доме, - отметил руководитель ГЖИ Воронежской области Дмитрий Соломаха.