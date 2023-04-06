В Воронежской области приобрели уже 385 квартир для детей-сирот в 2023 году

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Воронежская область уже выполнила план на 2023 год по покупке квартир для детей-сирот. Об этом рассказал руководитель департамента строительной политики Артур Кулешов в ходе прямого эфира, который транслировали в официальных пабликах правительства региона в соцсетях в четверг, 7 апреля.

По его словам, в 2022 году планировалось закупить 359 квартир для этой категории льготников. Приобретено было 362. А на 2023 год при плане 360 квартир приобрели уже 385.

Также Кулешов рассказал, что реализовывать успешно эти планы помогает то, что квартиры приобретают не только в Воронеже, но и области, где стоимость квадратного метра существенно ниже. Помогло также и введение сертификатов на покупку жилья для детей-сирот, когда они получают деньги вместо готовой квартиры. В прошлом году их было выдано более 40. Приобретали на эти деньги не только квартиры, но и частные дома.