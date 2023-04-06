В Воронежской области нашли 2900 тонн зараженной пшеницы

В Воронежской области в крупной партии продовольственной пшеницы нашли семена опасного сорняка. При исследовании это оказалась амброзия трехраздельная. Объем зараженного товарасоставил 2900 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям 5 апреля.

Пшеницу выявили в конце марта при проверке. Зараженную партию направят на обработку. А предприниматель, который ее выращивает, получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.