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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:59

В Воронежской области нашли 2900 тонн зараженной пшеницы

В ней нашли опасный сорняк
Евгения ФРОЛОВА

В Воронежской области в крупной партии продовольственной пшеницы нашли семена опасного сорняка. При исследовании это оказалась амброзия трехраздельная. Объем зараженного товарасоставил 2900 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям 5 апреля.

Пшеницу выявили в конце марта при проверке. Зараженную партию направят на обработку. А предприниматель, который ее выращивает, получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.