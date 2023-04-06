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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:45

В Воронеже в квартире найден труп 76-летнего пенсионера

СК инициировал проверку
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже следователи начали проверку по факту обнаружения в одном из домов на улице Лидии Рябцевой тела 76-летнего мужчины. Инцидент произошел во вторник, 4 апреля. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по региону.

Там пояснили, что тревогу забили родственники пенсионера. Он два дня не выходил на связь. Приехав к нему домой, они долго звонили в дверь, но никто не открыл. Обеспокоенные, они взломали ее. Внутри и обнаружили труп мужчины. Тело отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

— Выполняется весь комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.