В Воронеже в квартире найден труп 76-летнего пенсионера

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже следователи начали проверку по факту обнаружения в одном из домов на улице Лидии Рябцевой тела 76-летнего мужчины. Инцидент произошел во вторник, 4 апреля. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по региону.

Там пояснили, что тревогу забили родственники пенсионера. Он два дня не выходил на связь. Приехав к нему домой, они долго звонили в дверь, но никто не открыл. Обеспокоенные, они взломали ее. Внутри и обнаружили труп мужчины. Тело отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

— Выполняется весь комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.