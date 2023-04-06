Воронежцев зовут на бесплатное обследование

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

7 апреля в День здоровья все желающие смогут пройти обследование у специалистов в ТЦ «Аксиома хоум» (здание Центрального рынка, -1 этаж, ул. Пушкинская, 8) с 9.00 до 14.00.

Воронежцам будут доступные консультации дерматолога, гигиениста-стоматолога, а также скрининг в Центре здоровья городской клинической поликлиники №1.

Скрининг включает в себя измерение артериального давления, роста, массы тела, силы, смокелайзер (угарный газ в легких), компьютеризированное обследование сердца, пульсоксиметрию, консультацию терапевта и выдачу карты Здоровья с рекомендациями. Для участия в акции и получения консультаций специалистов необходимо иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС и флюорографию.