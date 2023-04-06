В Воронеже любителя пьяной езды могут лишить свободы на три года

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже 39-летний местный житель вновь стал фигурантом уголовного дела после очередной пьяной езды за рулем. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России в четверг, 6 апреля.

Оказалось, мужчина был задержан в марте сотрудниками ГИБДД. Он ехал на автомобиле Ford. При проверке у горе-водителя имелись все признаки алкогольного опьянения: спутанная речь и характерный запах. При этом от освидетельствования он отказался и отправился в медучреждение.

Исследование показало результат – 0,62 мг/л, а также наличие в биоматериале водителя следов амфетамина.

Позже при проверке выяснилось, что в 2021 году Советский и Коминтерновский райсуды Воронежа уже признали его виновным по ч.1 ст.264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Тогда его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело уже по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Воронежцу грозит до 3 лет лишения свободы.