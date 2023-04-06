В Воронеже педагог перевела аферистам 2,6 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратилась 41-летняя педагог учреждения дополнительного образования из Воронежа. Мошенники вынудили ее взять кредиты, а деньги перевести на неизвестные счета.

Как рассказали в ГУ МВД по региону 6 апреля, женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником следственных органов. И затем сообщил, что правоохранители зафиксировали попытку оформления на ее имя около 19 кредитов.

Педагог поверила лжеследователю и согласилась оформить займы, чтобы заявки «конфликтовали». В течение нескольких дней потерпевшая по указанию аферистов посещала банки, оформляла на свое имя потребительские кредиты и переводила зачисленные денежные средства на «безопасные счета» через банковские терминалы по QR-кодам, которые ей присылали злоумышленники.

Причиненный ущерб составил более двух миллионов шестисот сорока тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».