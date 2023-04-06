В мэрии рассказали, зачем дорожники вырыли овраг перед входом в дендрарий

Фото Михаила Глущенко Фото: Предоставлено

В мэрии Воронежа прокомментировали сообщение о разрушенном входе в дендрарий в связи со строительством дороги Шишкова-Тимирязева.

- Все работы по строительству транспортной связи выполняются в соответствии с разработанным и согласованным ранее проектом. Там, где сегодня организуется водоотвод, который является неотъемлемой частью дороги и препятствует ее затоплению, располагалось естественное русло оврага. Через него стихийным образом сложилась тропа, однако поскольку это участок открытого грунта – она также могла подвергаться подтоплениям.

Чиновники уточнили, что оборудуют водоотвод в соответствии с нормативами, а в дальнейшем жители квартала также смогут организовать через него переход.

- Кроме того отметим, что при выполнении работ участок был значительно расчищен от мусора, в том числе, бытового, - добавили в мэрии.

Напомним, на разрушение входа в лесопарк пожаловался член Общественной палаты области Михаил Глущенко.