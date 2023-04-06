Жителей Воронежской области попросили не покупать птиц на Благовещение

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежегодно в Воронежской области тысячи птиц становятся жертвами браконьерства. В православный праздник Благовещение, который отмечается 7 апреля, «традиция» выпускать пернатых на волю, еще не исчезла. Поэтому они становятся жертвами охотников. Те их отлавливают и затем продают возле церквей всем желающим.

Специалисты центре охраны животных «Наша природа» обратились в связи с этим к воронежцам. Они напомнили, что покупать птиц на Благовещение — не традиция, а жестокий «бизнес». Порой диких пернатых незаконно отлавливают в лесу еще зимой, их калечат, держа в стесненных условиях. Неправильно кормят, из-за чего они слабеют.

Специалисты центра попросили сообщать им об увиденных в праздник людей с клетками, в которых сидят лесные птицы по телефону +7 (920) 226-95-74. Также они сейчас набирают волонтеров, которые помогут следить за главными точками продажи птиц.