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НовостиОбщество6 апреля 2023 10:13

Воронежские экологи рассказали об обрезке деревьев в сквере Бунина

Специалисты удаляют опасные ветви
Ирина КАЗАНИНА
Фото городского управления экологии

Фото городского управления экологии

Фото: Предоставлено

В воронежском сквере имени Бунина в продолжаются работы по опиливанию и удалению сухих и аварийных деревьев. Это обязательный уход за растениями, который просто необходим, говорят в управлении экологии Воронежа.

- Насаждения в городе должны быть, в первую очередь, безопасными. Чем старше дерево, тем больше оно подвержено заболеваниям и его состояние ослабевает, - говорят экологи.

Но определить здорово ли дерево, на первый взгляд непросто. Только специалист может по внешним признакам назначить необходимые для продления жизни растения мероприятия.

В частности в сквере Бунина удаляют пораженные гнилью, а также сухие ветки. Именно поэтому потребовалось более высокое поднятие кроны лип.