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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:42

В Воронежской области семье погибшего ефрейтора вручили Орден Мужества

Артур Харисов пал смертью храбрых в Херсонской области
Олег КУЗНЕЦОВ
Владимир Кобылкин вручает Орден Мужества семье Артура Харисова.

Владимир Кобылкин вручает Орден Мужества семье Артура Харисова.

Фото: страница Владимира Кобылкина ВКонтакте.

Семье ефрейтора ВДВ Артура Харисова, погибшего в бою в сентябре 2022 года в Херсонской области, вручили Орден Мужества. Сделал это глава администрации Россоши Владимир Кобылкин. Награду получила мать и бабушка героя.

- Артур выбрал для себя почетную миссию – защищать Россию. Он находился на боевом посту до конца и с честью выполнил долг защитника. Потерять самого близкого человека всегда больно. Нет таких слов, которыми можно утешить родных погибшего. Этот орден - символ того, что жизнь и подвиг Артура – пример для всех нас, как подвиги солдат Великой Отечественной, - написал на своей странице ВКонтакте Владимир Кобылкин.

Напомним, 14 марта в администрации Эртильского района вручили Орден Мужества семье погибшего 36-летнего бойца Сергея Бобкина. Он попал в зону СВО в ходе частичной мобилизации.