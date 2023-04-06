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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:41

Воронежской области за сутки выявили еще 421 случай коронавируса

Смертей не зафиксировали
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

В Воронежской области по состоянию на 6 апреля ковид определили у 421 местного жителя. Заболеваемость стала снижать обороты с каждым днем. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

В большинстве случаев болезнь протекает у жителей региона без осложнений. Госпитализация в «красную» зону понадобилась 32 воронежцам.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже 497 340 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 484 937 пациентов, умерли 8 627.

По счастью, за минувшие сутки медики снова не зафиксировали летальных исходов. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 372 воронежца.