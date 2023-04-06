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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:44

В Воронежской области высадят более двух тысяч гектаров саженцев

И заготовят 17 тонн семян
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В 2023 году, по словам руководителя Воронежского лесопожарного центра Юрия Пахомова, высадят 2008 гектаров лесных растений и заготовят 17 тонн семян для последующей посадки.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». За время его действия, с 2019 года, в регионе высали леса площадью 7254 гектаров. Это более 27 млн деревьев. Кроме того лесхозы существенно обновили технический парк. В филиалы Воронежского лесопожарного центра поступила 131 машина спецтехники и более тысячи единиц оборудования.