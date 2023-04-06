Спортсменка из райцентра Воронежской области завоевала бронзу на юниорском первенстве России по боксу

Софья Пирогова. Фото: cspsk-vrn.ru

Спортсменка из Бутурлиновки, воспитанница местной ДЮСШ Софья Пирогова впервые в своей карьере завоевала медаль на первенстве страны по боксу среди юниорок 19-22 лет, проходившем в Супсехе — пригороде Анапы. Пока это бронза, но есть перспектива замахнуться и на медали более высокого ранга.

Личный тренер Софьи Пироговой Константин Тетерин удовлетворен выступлением своей воспитанницы:

- Для первого года после перехода в очередную возрастную категорию бронза — это достойный результат. Однако в полуфинальном поединке с трехкратной победительницей российских первенств, мастером спорта Альбиной Кудиновой из Алтайского края у Софьи были резервы.

Кстати, именно Кудинова одержала в итоге победу в весовой категории до 81 кг. Спортсменка из Свердловской области Иванна Кочнова стала второй.

- На предшествующих сборах Софья буквально «катком» прошлась по оппонентам — не только в своей категории, но и в смежной, более высокой, — рассказал Константин Тетерин. — А на турнире сказалось волнение. Сейчас, по приезду, сдает сессию и «подчищает» учебу. Ну а затем начинаем подготовку к сентябрьскому чемпионату среди женщин.

В активе Софьи Пироговой – победы на первенствах Центрального Федерального округа на протяжении нескольких лет. Бронза на первенстве страны позволила ей завоевать путевку на чемпионат России.