В аварии под Воронежем пострадали женщина и ребенок

Фото пресс-службы ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В среду около 19.16 в Семилукском районе на автодороге «Обход г. Воронежа» произошло столкновение двух машин. По предварительной информации ГУ МВД по области, 51-летний воронежец на автомобиле «Рено Докер», двигаясь в направлении Семилук, столкнулся с попутным автомобилем «Киа Рио» под управлением 51-летней местной жительницы.

В аварии пострадали автоледи и ее 12-летний пассажир. Обоих доставили в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют полицейские.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 110 аварий. Из них в Воронеже - – 83. В шести ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек.