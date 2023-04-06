Пропавшую в Воронеже 12-летнюю школьницу нашли

Фото Алексея Булатова Фото: из архива «КП»

Воронежские поисковики сообщили о завершении розыска 12-летней девочки. Школьницу нашли живой, с ней все в порядке. Других подробностей отсутствия подростка не сообщается.

Напомним, 12-летняя жительница Воронежа пропала накануне, 5 апреля. Девочка не вернулась домой из школы и родители сразу же обратились за помощью к поисковикам.

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